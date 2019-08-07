Представники "ЛНР" заявили, що претендують на Щастя

“У вівторок, 6 серпня, представники терористів із так званої "ЛНР", які водночас представляють бойовиків на переговорах у Мінську, перетнули лінію розмежування і заявили знімальній групі "5 каналу", що самоназвана окупаційна влада, нібито згідно з Мінськими угодами, має контролювати не лише Станично-Луганський район, а й територію Щастя”, - йдеться в сюжеті.

На відео можна побачити, як поплічники терористів, так званий міністр міністерства закордонних справ “ЛНР” Владислав Дейнего та Ольга Копцева, в хамській манері намагаються переконати голову адміністрації Станично-Луганського району Юрія Золкіна, що не зобов'язані триматися території, окресленої лінією розмежування.

"Згідно з Мінськими домовленостями, Станиця і Щастя наші", – сказав Дейнего, після чого йому нагадали, що лінія розмежування за угодами проходить по середині річки Сіверський Донець.

Крім того, Копцева заявила журналістам, щоб "розвернули камери на 180 градусів, швидко!" і штовхнула оператора.

Відео викликало чималий резонанс в соцмережах.

“Хотілося б почути коментарі представників органів правопорядку, зокрема поліції, СБУ, Луганськ-1, чому представники терористичних угрупувань безперешкодно перебувають на підконтрольній Україні території і не закривається ні ким, адже це не звичайні громадяни?, - зазначають користувачі соцмереж.

Як відомо, міст у Станиці Луганській поки не ремонтуватимуть через відсутність гарантій тиші від окупантів. Наразі навколо контрольного пункту в'їзду-виїзду сапери ДСНС продовжують розмінування території.