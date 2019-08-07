Розмінування біля Станиці Луганської триває - ОБСЄ

Роботи з розмінування території біля зруйнованого мосту на ділянці розведення сил біля Станиці Луганської тривають.

Про це повідомляється в опублікованому у вівторок звіті СММ ОБСЄ в Україні.

"Уранці 5 серпня команда СММ бачила, як група з розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у складі 10 осіб на трьох транспортних засобах (включаючи бронеавтомобіль) заїхала на ділянку розведення. Спостерігачі бачили, що зазначені сапери мали щупи та металошукачі, зрізали рослинність на ділянці, а також виконували роботи з розмінування у смугах приблизно за 125 м з обох сторін від дороги, з північної сторони зруйнованої частини мосту біля н. п. Станиця Луганська (15 км на північний схід від Луганська), рухаючись у напрямку північного краю ділянки розведення", - йдеться у звіті.

Зазначається, що того ж таки дня команда СММ бачила дев'ять бойовиків (троє з них мали нарукавні пов'язки з написами "СЦКК"), які йшли від блокпоста незаконних збройних формувань на південь від мосту в напрямку зруйнованої частини мосту.

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"Удень члени патруля місії бачили саперів із непідконтрольних урядові районів, які виконували роботи за допомогою щупів та металошукачів на захід від південного дерев’яного трапа, встановленого над зруйнованою секцією мосту, а також одного члена збройних формувань, який стояв неподалік", - повідомили у місії.

Після закриття о 18:00 КПВВ Збройних сил України та блокпоста російських окупаційних військ спостерігачі ОБСЄ чули два вибухи. За їхніми оцінками, це були "контрольовані підриви невибухлих боєприпасів поряд із південним дерев’яним трапом, встановленим над зруйнованою секцією мосту на ділянці розведення".