Берлін стурбований загибеллю українських бійців на Донбасі

У Берліні стурбовані останнім розвитком подій на Донбасі та сподіваються на якнайшвидше поновлення переговорів. Чи обговорили вже ситуацію канцлер ФРН Ангела Меркель і Президент України Володимир Зеленський, тут не говорять.

Про це сказала в середу на брифінгу в Берліні представник федерального уряду Ульріке Деммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ви знаєте, наскільки важливим для нас є Нормандський формат і Мінський процес. На робочому рівні постійно відбуваються розмови. Нічого не можу сказати про те, чи відбулася телефонна розмова», - сказала Деммер.

Офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар додала, що переговори у Нормандському форматі щодо Мінського процесу на робочому рівні ведуться постійно. За її словами, Берлін стурбований загибеллю 4 українських бійців і сподівається, що зараз вдасться попри все владнати ситуацію мирно та розпочати переговори.

«Тим важливіше розпочати процес, який дозволить нам просунутися вперед до переговорів по Мінську; це базис, на якому ми працюємо», - сказала Адебар.

В Берліні вважають за «актуальне» і важливе розпочати переговори з новим урядом і викласти йому свою позиції.

«Ми сподіваємося, що зможемо дещо просунутися восени», - зазначила речниця МЗС.

Як повідомлялося, Зеленський провів переговори з російським лідером Володимиром Путіним і заявив про готовність зателефонувати Ангелі Меркель. Він також вважає за потрібне скликати саміт Нормандської четвірки якомога раніше.