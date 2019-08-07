Ескалація на Донбасі: Зеленський попередив Ердогана, що може перервати візит

Президент Володимир Зеленський попередив турецьку сторону, що в разі подальшого загострення ситуації на Донбасі муситиме перервати візит до Туреччини і повернутися в Україну.

Про це Зеленський заявив на брифінгу в середу, 7 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно тих подій, які вчора відбулися Я зараз повинен летіти до Туреччини, зараз терміново вилітатимемо, (але. - ред.) якщо щось у нас відбудеться, то мені доведеться повернутися. Турецька сторона про це знає і (до цього) з розумінням ставиться президент Туреччини Ердоган", - сказав Зеленський.

Водночас він висловив сподівання, що ситуація в зоні ООС буде спокійною.

"Як сказав (начальник Генштабу. - ред.) Хомчак, зараз пострілів немає. Я дуже наполягав і дуже просив президента Російської Федерації вплинути терміново на те, щоб та сторона просто припинила ці дії. Це не іграшки", - сказав глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя загинули четверо українських військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якомога швидше поновити перемовини у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів.

Президент Зеленський сьогодні вранці мав розмову з президентом РФ Путіним з приводу загострення ситуації на Донбасі.

7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці.

Фото: сайт Президента