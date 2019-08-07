ЗСУ перебувають у бойовій готовності — Хомчак

Збройні сили України знаходяться у бойовій готовності й готові у випадку непрогнозованої ситуації в районі операції Об’єднаних сил дати відповідь.

Про це сказав на брифінгу керівник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Резерви знаходяться у визначених місцях, у бойовому стані, і ЗСУ готові у випадку непрогнозованої ситуації до відповідного реагування”, - заявив він.

Хомчак також зауважив, що, підтримуючи мирні ініціативи Президента України, військовослужбовці ЗСУ продовжують розмінування ділянки у районі Станиці Луганської. “Ми вже майже завершуємо нашу ділянку, окрім ділянки пошкодженого мосту, куди поки що немає доступу для українських військовослужбовців”, - сказав він.

За словами Хомчака, всі заходи, визначені Президентом щодо ділянки Столиці Луганської, з боку ЗСУ виконані.

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Як повідомлялось, 6 серпня внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі загинули четверо українських військових. Після цього Президент України Володимир Зеленський наголосив, що перемир’я тривало лише 17 днів і звернувся до лідерів Німеччини, Франції та Росії із закликом якомога швидше зустрітися в «нормандському форматі».

Також вранці 7 серпня Зеленський провів нараду з силовиками у зв’язку із загостренням на Донбасі.