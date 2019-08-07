Зеленський проводить нараду через загострення ситуації на Донбасі

В Офісі Президента під головуванням глави держави Володимира Зеленського триває нарада у зв’язку з порушенням окупантами перемир’я на Донбасі та загибеллю чотирьох українських військових.

Участь у нараді беруть представники Генштабу ЗСУ, Міністерства оборони, РНБО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як поінформувала речниця Президента Юлія Мендель, за підсумками наради відбудеться підхід до преси глави держави та керівника Генштабу Руслана Хомчака.

Після брифінгу Зеленський відбуває з офіційним візитом до Туреччини.

Як повідомлялось, 6 серпня внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинули четверо українських військових. Після цього Президент України наголосив, що перемир’я тривало лише 17 днів і звернувся до лідерів Німеччини, Франції та Росії із закликом якомога швидше зустрітися в «нормандському форматі».