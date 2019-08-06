Обстріл під Павлополем свідчить, що Росія хоче ескалації - СЦКК

Сьогоднішній обстріл позицій Об'єднаних сил під Павлополем, під час якого загинули 4 військовослужбовці, свідчить, що збройні формування РФ та їх найманці йдуть на свідоме невиконання Мінських домовленостей та загострення ситуації на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, оприлюдненому пресцентром ООС.

"Сьогодні, 6 серпня, в період з 10:20 до 10:30 противник здійснив обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, в результаті обстрілу загинуло чотири військовослужбовці. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет. Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якомога швидше поновити перемовини у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів.

Спецпредставник Державного департаменту США з питань українських перемовин Курт Волкер заявив, що засмучений вбивством чотирьох українських військових на Донбасі у час, коли український Президент робить жести, спрямовані на досягнення миру.