Окупанти двічі обстріляли Павлопіль, де загинули українські бійці

Унаслідок ворожих обстрілів у зоні ООС загинуло четверо військовослужбовців, один отримав поранення.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Унаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців загинуло та один отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Богданівки з напрямку Петрівського – застосовуючи озброєння БМП, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю;

двічі поряд із Павлополем з напрямків Українського та Верхньошироківського – застосовуючи ручний протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет відповідно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: неподалік Травневого з напрямку Доломітного – застосовуючи автоматичний гранатомет та стрілецьку зброю.