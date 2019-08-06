Зеленський закликає до "нормандських" перемовин через загибель бійців під Павлополем

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якомога швидше поновити перемовини у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів.

Про це Зеленський написав у Facebook.

"Четверо українських військових загинули біля Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомета. "Хлібне перемир’я" тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче", - зазначив глава держави.

Він додав, що саме тому закликає лідерів країн-учасниць "нормандського" переговорного формату – президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера ФРН Ангелу Меркель та президента РФ Володимира Путіна – якнайскоріше зібратися для поновлення перемовин.

Президент також висловив співчуття родинам загиблих біля Павлополя.

"Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді жодну атаку на наших військових", - наголосив Зеленський.

Насамкінець він висловив переконання, що Україна "обов’язково буде єдиною і мирною".

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя загинуло четверо українських військовослужбовців.