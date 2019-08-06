Україна не залишить без уваги загибель чотирьох бійців під Павлополем - секретар РНБО

Обстріл окупантами позицій Об'єднаних сил у районі Павлополя, в результаті якого загинули четверо українських воїнів, є грубим порушенням режиму припинення вогню і не залишиться без уваги.

Про це написав у Facebook секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

"Сьогодні внаслідок обстрілу в районі Павлополя загинули 4 українські військовослужбовці. Бійці 36-ї бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Це грубе порушення домовленостей про перемир‘я не залишиться без уваги", - написав Данилюк.

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Він висловив щирі співчуття родинам загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя загинуло четверо українських військовослужбовців.