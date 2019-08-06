Внаслідок обстрілів під Павлополем загинули четверо українських бійців
Укрінформ
Під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя сьогодні загинуло четверо українських військовослужбовців.
Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
“О 10.20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв дістали поранення, несумісні з життям”, - сказав Гуцуляк.
Він уточнив, що від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційні обстріли позицій Об'єднаних сил. О 00.45 протягом майже години бойовики з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь біля села Богданівка Донецької області.