Внаслідок обстрілів під Павлополем загинули четверо українських бійців

Внаслідок обстрілів під Павлополем загинули четверо українських бійців

Укрінформ
Під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя сьогодні загинуло четверо українських військовослужбовців.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“О 10.20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв дістали поранення, несумісні з життям”, - сказав Гуцуляк.

Він уточнив, що від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційні обстріли позицій Об'єднаних сил. О 00.45 протягом майже години бойовики з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь біля села Богданівка Донецької області.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-