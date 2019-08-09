Реальні кроки для завершення війни на Донбасі може зробити лише Путін - Тейлор

Для пошуку шляхів закінчення війни на Донбасі слід використовувати переговори на всіх майданчиках, включно з Мінським, але реальні кроки для завершення збройного конфлікту може зробити президент Росії Путін.

Про це заявив журналістам у п'ятницю, 9 серпня, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, коментуючи позицію Романа Безсмертного щодо призупинення участі України в Мінському процесі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна, Мінська (Тристороння контактна) група, Сполучені Штати - всі хочуть знайти вихід з цієї війни на вигідних для України умовах. Спосіб зробити це - продовжувати переговори в Мінську, в якихось інших місцях. Остаточне рішення, звичайно, за паном Путіним - саме він може зробити реальні кроки, щоб закінчити цю війну. Наше завдання - продовжувати тиснути, щоб росіяни погодилися закінчити цю війну", - сказав Тейлор.

У відповідь на запитання про можливість наступної зустрічі спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова, він зазначив, що американський дипломат звертався з цього приводу до російської сторони.

"Вони обмінюються думками щодо того, коли можна буде продовжити діалог", - повідомив Тейлор.

Як повідомляв Укрінформ, представник України у підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний в ефірі ATR висловив думку, що Україна після загибелі військових під Павлополем на Донбасі повинна була призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі в «нормандському форматі».