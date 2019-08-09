Тейлор пояснив, чому похвалив Зеленського за хоробрість

Президент України Володимир Зеленський своєю реакцією на загибель чотирьох морпіхів біля Павлополя продемонстрував моральну перевагу української позиції у війні на Донбасі і бажання завершити її на своїх умовах.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми бачили, що після загибелі чотирьох морпіхів на сході України постала дилема - з одного боку, був природний інстинкт і бажання відповісти вогнем, і я знаю, що уряд України розглядав варіант силової відповіді. Але я також знаю, що уряд України, як і інші уряди у світі, хотіли б побачити остаточне розв'язання проблеми Донбасу і закінчення війни на сході. І щоб закінчити цю війну, треба чітко продемонструвати, з чиєї вини вона відбувається, хто винен. Загибель цих чотирьох українських військових чітко показує, що агресія йде з російської сторони і з боку очолюваних Росією сил», - сказав Тейлор.

Він додав, що український уряд наполегливо шукає шляхи закінчення війни на Донбасі. «Я вважаю, що з боку українського керівництва це був дуже сміливий крок – зателефонувати Путіну, зателефонувати іншим лідерам країн нормандської четвірки, щоб вимагати зустрічі, щоб обговорити, як припинити ці дії, в яких гинуть українські військові. Цей хоробрий крок дозволив Україні продемонструвати моральну перевагу своєї позиції у цій війні. Я сподіваюсь, що Росія зробить взаємні кроки у напрямку припинення цієї війни», - зазначив дипломат.

Тейлор додав, що розмовляв з високопосадовцями ЗСУ з приводу загибелі чотирьох українських воїнів, які мали ухвалити непросте рішення. «Якби українська сторона завдала удару у відповідь, найімовірніше, загинули б цивільні люди з того боку, а не ті бойовики, які завдали удару раніше. Я думаю, що своїм кроком уряд України продемонстрував, що він прагне закінчити цю війну, але на своїх умовах», - резюмував Тейлор.