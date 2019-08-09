Тейлор пояснив, чому похвалив Зеленського за хоробрість

Тейлор пояснив, чому похвалив Зеленського за хоробрість

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський своєю реакцією на загибель чотирьох морпіхів біля Павлополя продемонстрував моральну перевагу української позиції у війні на Донбасі і бажання завершити її на своїх умовах.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми бачили, що після загибелі чотирьох морпіхів на сході України постала дилема - з одного боку, був природний інстинкт і бажання відповісти вогнем, і я знаю, що уряд України розглядав варіант силової відповіді. Але я також знаю, що уряд України, як і інші уряди у світі, хотіли б побачити остаточне розв'язання проблеми Донбасу і закінчення війни на сході. І щоб закінчити цю війну, треба чітко продемонструвати, з чиєї вини вона відбувається, хто винен. Загибель цих чотирьох українських військових чітко показує, що агресія йде з російської сторони і з боку очолюваних Росією сил», - сказав Тейлор.

Він додав, що український уряд наполегливо шукає шляхи закінчення війни на Донбасі. «Я вважаю, що з боку українського керівництва це був дуже сміливий крок – зателефонувати Путіну, зателефонувати іншим лідерам країн нормандської четвірки, щоб вимагати зустрічі, щоб обговорити, як припинити ці дії, в яких гинуть українські військові. Цей хоробрий крок дозволив Україні продемонструвати моральну перевагу своєї позиції у цій війні. Я сподіваюсь, що Росія зробить взаємні кроки у напрямку припинення цієї війни», - зазначив дипломат.

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Тейлор додав, що розмовляв з високопосадовцями ЗСУ з приводу загибелі чотирьох українських воїнів, які мали ухвалити непросте рішення. «Якби українська сторона завдала удару у відповідь, найімовірніше, загинули б цивільні люди з того боку, а не ті бойовики, які завдали удару раніше. Я думаю, що своїм кроком уряд України продемонстрував, що він прагне закінчити цю війну, але на своїх умовах», - резюмував Тейлор.

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