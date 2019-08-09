Дату офіційного візиту Зеленського до США ще не узгодили - Тейлор

«Ми знаємо про дві нагоди, де обидва Президенти будуть присутні. Обидва Президенти мають бажання поспілкуватися за обох цих нагод – і у Польщі, і в Нью-Йорку. Ми сподіваємося, що у Президентів будуть ще й інші нагоди для зустрічі і спілкування, але, крім цих двох, ми ще не визначилися з конкретними іншими», - сказав Тейлор.

Стосовно офіційного візиту Президента Зеленського до США, то дипломат зазначив, що «такий план загалом є, але конкретних дат поки що немає», наразі триває узгодження графіків Президентів України і США, які є дуже напруженими.

У відповідь на запитання, чи перенесено анонсований на вересень офіційний візит Зеленського до США, Тейлор зауважив, що до цього часу не існувало узгодженої дати цього візиту. «Він відбудеться, але поки що робота над визначенням часу триває», - зазначив він.

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Як повідомлялося, у червні Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом.

Також 1 вересня лідери багатьох країн, в тому числі Президенти України та США, приїдуть до Польщі на заходи у зв’язку з 80-річчям початку Другої світової війни.