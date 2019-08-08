Зеленський обговорив з Ердоганом проблему повернення полонених моряків

Президенти України і Туреччини на перемовинах приділили багато часу питанням безпеки судноплавства у Чорному морі та повернення українських моряків з російського полону.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Питанню безпеки судноплавства у Чорному морі ми сьогодні приділили дуже багато часу. Це дуже важливе питання для обох наших чорноморських держав – як забезпечити безпеку судноплавства, економічну діяльність, транспорт. Ми не тільки обговорювали це питання, ми дійшли й до питання повернення наших моряків», - сказав Президент України.

Він зазначив, що під час перемовин обговорювалися загрози мілітаризації окупованого Криму, порушення прав людини на півострові та переслідування кримськотатарського народу.

«Упевнений, що спільними зусиллями України і Туреччини ми змінимо ситуацію у Чорноморському регіоні та Криму на свій бік», - наголосив Зеленський.

Фото Ольги Будник, Укрінформ