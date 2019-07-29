Безсмертний готує юридичне оформлення української частини ТКГ

Представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний за погодженням з Президентом України готує документи для впорядкування роботи української частини ТКГ.

Про це Безсмертний заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"На зустрічі я попросив Президента дати мені доручення підготувати відповідні укази і проєкти документів для організації її роботи. Він на це погодився і я вже почав над цим працювати: переговорив з Леонідом Даниловичем Кучмою як головою ТКГ, з Русланом Демченком як радником Президента. З учасниками Тристоронньої контактної групи, головами підгруп. Коли з’явиться чорновик документів, тоді треба буде обов’язково зустрітися із секретарем РНБО. Далі – переговори в уряді, оскільки все це потребує певного фінансового забезпечення. І так далі", - сказав Безсмертний.

Він зауважив, що в цілому треба буде пройти "сім кіл пекла".

"Але це те, що потрібно було зробити ще вчора. Бо підходять до мене люди і кажуть: «Ну от ми вчергове купили квитки за свої гроші. Скільки це буде продовжуватися?», - констатував він.

Безсмертний пояснив, що на сьогодні існує механізм компенсації, тобто спочатку витрачаються власні кошти, потім подається звіт, за яким людина отримує компенсацію.

Ще один аспект - українським учасникам ТКГ потрібні дипломатичні паспорти, зазначив Безсмертний, пояснивши, що, наприклад, він - нев’їзний у Білорусь. Окрім того, вирішення потребує питання безпеки.

"Ми всі в Білорусь заїдемо, але не всі можемо звідти повернутись. От я віз валізу, де був комп’ютер з інформацією закритого типу, документи на паперових носіях для службового користування, з технічним завданням, тактикою ведення переговорного процесу. На основі цих невинних документів, при бажанні, можна зробити таку «бомбу», що я потім додому не повернуся", - вважає представник України у політичній підгрупі.

На думку Безсмертного, учасники ТКГ також повинні мати відповідний статус, щоб мати змогу отримувати необхідні для роботи документи від різних міністерств, відвідувати у разі потреби пенітенціарні заклади або відповідні позиції в ОСС.

"Я – Роман Безсмертний: так, колишній віцепрем’єр, але зараз просто громадянин України, якому потрібно працювати з Міністерством юстиції, Кабінетом міністрів, РНБО, Міністерством оборони. І щоб не сказали – «хто ти такий? Іди звідси» я і взяв на себе роботу підготувати відповідний указ і надати статус групі", - резюмував він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 липня призначив Безсмертного представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи.

Раніше, у 2015-2016 роках, Безсмертний вже був представником України в політичній підгрупі на переговорах у Мінську.