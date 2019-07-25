Безсмертний: Процес обміну полонених загальмувала РФ

Після домовленостей у Мінську 17 липня про обмін полонених представники ОРДЛО були готові буквально наступного дня провести звільнення, але процес загальмувала Москва.

Про це Громадському розповів Роман Безсмертний, який представляє Україну в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі.

“У день досягнення домовленостей про обмін полонених на переговорах у Мінську 17 липня представники окупованих Донецька та Луганська готові були буквально наступного дня провести звільнення, але Москва загальмувала цей процес”, - йдеться в повідомленні.

Безсмертний зазначив, що початок процедури обміну продовжать обговорювати у Мінську 31 липня.

При цьому він зауважив: “Мене зараз турбує, щоб тільки не почали називати прізвища. Бо як тільки їх почнуть називати, одна чи інша сторона почне витягувати з пакету ці прізвища”.

Раніше Безмертний заявляв, що на переговорах у Мінську 17 липня сторони домовилися про обмін полонених за схемою 208 на 69, тобто українська сторона віддасть 208 засуджених, сторона бойовиків на Донбасі звільнить 69 громадян. Це не стосується політв’язнів та військовополонених, яких утримують у Росії та анексованому Криму.