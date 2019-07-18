Безсмертний пояснив, чому у Мінську не говорять про звільнення моряків

Звільнення полонених Росією 24 українських моряків знаходиться поза межами мінських перемовин, по них Російська Федерація має виконати рішення Міжнародного трибуналу.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується моряків - вони знаходяться за рамками цього (мінського - ред.) процесу. По них є рішення Міжнародного трибуналу, по них є діалог між президентом Зеленським і президентом Путіним, і українська сторона наполягає на безумовному виконанні цього судового рішення", - сказав він.

Водночас Безсмертний закликав не "анонсувати" будь-які дати звільнення, зважаючи на всю складність цього процесу.

"Я дуже прошу вас усіх: давайте знімемо рожеві окуляри і перестанемо анонсувати звільнення через день, через два тощо. Це не просто важкий процес, це важкучий процес", - підкреслив він.