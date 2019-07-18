У Мінську домовилися про "правову чистку" списків для обміну в'язнів - Безсмертний

На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 17 липня домовлено про початок процедури обміну незаконно утримуваними, військовополоненими та засудженими особами після проведення так званої правової чистки.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Досягнуто домовленості щодо початку процедури обміну військовополоненими, незаконно утримуваними, засудженими особами у співвідношенні 208 на 69", - сказав він.

За його словами, 69 - це українці, які утримуються в ОРДЛО, а 208 - особи, які перебувають на території України і яких запитує протилежна сторона.

Безсмертний також зауважив, що українська сторона вчора була готова почати цю процедуру і "ми могли навіть сьогодні зробити цей обмін", але проти виступила російська сторона.

"Тому врешті-решт проводити процедуру правової чистки... до 208 і 69 відносяться особи з різною категорією правової очистки: десь це буде декілька днів, десь це буде декілька тижнів, а по комусь це буде декілька, можливо, місяців", - підкреслив він.

Водночас представник України в політичній підгрупі ТКГ розповів, що Росія наполягає на тому, щоб формула "всіх на всіх" носила "не характер рамочної домовленості, а технологічної". За його словами, це складно реалізувати.

"В Україні є російські громадяни, є ті, хто громадяни України і кого ми можемо віднести до політичної категорії "колаборанти", є сепаратисти, є терористи, по них усіх різні статті. Ми живемо в демократичному суспільстві, це означає, що по комусь слідство завершилося, у когось навіть термін ув'язнення завершився за ці роки, тому вони мають одну процедуру звільнення, ті по кому тільки слідство (триває - ред.), мають другу процедуру звільнення", - пояснив Безсмертний.

Як повідомлялося, раніше речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що 17 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи сторони домовилися почати підготовку до взаємного звільнення підтверджених 69 осіб, утримуваних в ОРДЛО, і 208, які перебувають в установах пенітенціарної системи України.