Домовленість про "хлібне перемир'я" вперше передбачає відповідальність за його порушення

Домовленість про "режим тиші" на Донбасі з 21 липня вперше містить заборону на ведення вогню з будь-яких видів озброєнь і передбачає відповідальність за його порушення.

Про це заявив на брифінгу в четвер, 18 липня, представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо так званого "хлібного перемир'я", досягнуто домовленості, що з 0 годин 1 хвилини 21 липня починається безстрокова заборона на обстріли. Причому вперше у документі, у заяві, зазначено, що забороняється будь-яке ведення вогню, в заяві зазначено відповідальність осіб за відкриття вогню, а також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню", - сказав Безсмертний.

Він додав, що, по суті, сторони публічно беруть на себе обов'язок не вести вогонь впродовж невизначеного періоду.

"Наша позиція така, що цей період має бути максимальним, а, можливо, і назавжди", - акцентував Бесмертний.

Читайте також: У Мінську домовилися про стале припинення вогню з опівночі 21 липня

Він додав, що також досягнуто домовленості, що і в інших місцях рішення, щодо яких було прийнято ще восени 2016 року, будуть здійснюватися роботи з організації відведення озброєнь і живої сили, щоб дати можливість людям комунікувати між собою.

Окрім того, на засіданні ТКГ обговорювалося питання припинення подальшого мінування цієї території, щоб мінімізувати загрозу цивільному населенню, поінформував Безсмертний.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Тристороння контактна група в Мінську домовилася про припинення вогню з 21 липня і розширення присутності моніторингової місії ОБСЄ.

21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів.