У Мінську домовилися про стале припинення вогню з опівночі 21 липня

У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про стале та безстррокове припинення вогню з опівночі 21 липня.

Про це повідомила прессекретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"Тристороння контактна група, за участі представників ОРДЛО, визнаючи позитивний вплив практики підтвердження відданості режиму припинення вогню, зазначаючи важливість забезпечення миру та спокою для населення, а також виходячи з раніше досягнутих угод та зобов'язань сторін: підтверджує свою повну відданість всеосяжну, сталому та безстроковому припиненню вогню, з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, "сьогодні у Мінську почали роботу робочі підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України.