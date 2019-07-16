Радники у "нормандському форматі" домовилися про "хлібне перемир'я" на Донбасі
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За великим рахунком була продуктивна і прагматична розмова, вдалося досягти певних домовленостей. Зокрема, що нам вдалося досягти - досягнення припинення вогню, так зване "хлібне перемир’я", проведення розмінування у Станиці Луганській та на двох додаткових попередньо узгоджених ділянках, визначення наступної черги ділянок для розведення і розмінування", - прокоментував він результати зустрічі радників.
Водночас заступник керівника ОП додав, що перемир'я вже оголошувалося 18 разів, нинішнє буде 19-м, але запевнив, що "ми не втрачаємо оптимізму, питання в тому, наскільки забезпечити сталість цього перемир'я".
Пристайко нагадав, що на зустрічі був присутній він як представник України, а також колеги з Франції, Німеччини та Росії.
Фото: ООС