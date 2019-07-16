Радники у "нормандському форматі" домовилися про "хлібне перемир'я" на Донбасі

На зустрічі зовнішньополітичних радників у "нормандському форматі" вдалося досягти домовленостей щодо "хлібного перемир'я" на Донбасі, проведення розмінування у Станиці Луганській та на двох інших ділянках, визначення наступної черги ділянок для розведення сил та розмінування.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За великим рахунком була продуктивна і прагматична розмова, вдалося досягти певних домовленостей. Зокрема, що нам вдалося досягти - досягнення припинення вогню, так зване "хлібне перемир’я", проведення розмінування у Станиці Луганській та на двох додаткових попередньо узгоджених ділянках, визначення наступної черги ділянок для розведення і розмінування", - прокоментував він результати зустрічі радників.

Водночас заступник керівника ОП додав, що перемир'я вже оголошувалося 18 разів, нинішнє буде 19-м, але запевнив, що "ми не втрачаємо оптимізму, питання в тому, наскільки забезпечити сталість цього перемир'я".

Пристайко нагадав, що на зустрічі був присутній він як представник України, а також колеги з Франції, Німеччини та Росії.

Фото: ООС