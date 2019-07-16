На “нормандській зустрічі” домовилися про звільнення бранців протягом місяця

Дипломатичні радники Нормандського формату на зустрічі 12 липня домовилися про проведення протягом місяця обміну певної кількості бранцями.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом місяця домовилися провести обмін певної кількості бранців", - розповів Пристайко про результати зустрічі радників Нормандського формату.

Водночас він зауважив, що конкретні умови "скільки на скільки" та імена заручників, яких мають обміняти, не обговорювалися.

"Президент Зеленський говорив про "10 на 10", про "15 на 15", у принципі, ми не замикаємося навколо кількості людей, наша задача - зараз обміняти, практично отримати своїх людей назад і розблокувати процес "всіх на всіх", - додав Пристайко.

Водночас він підкреслив, що питання конкретних імен та деталей обміну входять до компетенції омбудсмена, а також гуманітарної підгрупи ТКГ.