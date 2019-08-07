Втрати України під час "хлібного перемир'я" - шість загиблих, дев'ять поранених

“З 21 липня в ЗС України в районі виконання завдань ООС загинуло 6 військовослужбовців, а також поранено 9 військовослужбовців.

У цьому місяці загинули 4 військовослужбовці. Це був постріл з гранатомета, до якого було прикручена міна 82 міномету, яка влучила прямо в окоп, де військові проводили інженерне обладнання своїх позицій”, - зазначив Хомчак.

Наші сили готові були надати відповідь, але за інформацією нашої розвідки противник після нанесеного обстрілу покинув свої позиції і там його наразі немає.

Станом на цю годину за сьогоднішню добу жодного обстрілу в зоні ООС не зафіксовано.