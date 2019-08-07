Окупанти дев'ять разів порушили тишу, чотири захисники загинули

6 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. З них 1 раз із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штяб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Богданівка з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; двічі поряд з Павлополя з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; двічі поблизу Водяного – зі стрілецької зброї; поблизу Лебединського зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 3 рази: двічі неподалік Травневе – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; у районі населеного пункту Південне із забороненої Мінськими угодами зброї – міномета калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Унаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.