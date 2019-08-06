Окупанти зі стрілецької зброї та БМП обстріляли позиції ЗСУ під трьома населеними пунктами

5 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, збройні формування РФ та її найманці два рази порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Водяного – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 1 раз:

неподалік Південного – зі стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд Богданівки – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Фото: ООС