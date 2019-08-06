Окупанти зі стрілецької зброї та БМП обстріляли позиції ЗСУ під трьома населеними пунктами
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
поблизу Водяного – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 1 раз:
неподалік Південного – зі стрілецької зброї.
За минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поряд Богданівки – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Фото: ООС