Зеленський призначив нового керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Кулешова начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Відповідний указ №590/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

“Призначити Кулешова Миколу Валерійовича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, - йдеться в документі.

Як повідомлялося, до цього Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ очолював Олександр Климчук, якого Зеленський звільнив 26 червня.

Полковник СБУ Кулешов з 2014 року був першим заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформбезпеки.