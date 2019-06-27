Зеленський звільнив керівників трьох департаментів СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив керівників Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки, Департаменту захисту національної державності та Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

“Звільнити Климчука Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, - зазначається в указі №459/2019.

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Указом №460/2019 звільнено Данила Доценка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Крім того, указом №461/2019 Президент звільнив Максима Ємел’яненка з посади начальника Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ.