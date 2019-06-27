Президент призначив голову Антитерористичного центру

Президент призначив голову Антитерористичного центру

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником голови Служби безпеки України та керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

“Призначити Баранецького Руслана Федоровича першим заступником Голови Служби безпеки України”, - ідеться в указі №462/2019.

Водночас президент призначив Руслана Баранецького іншим указом №463/2019 керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Раніше глава держави звільнив заступників голови Служби безпеки України Олега Фролова та Владислава Косинського, а також начальників управлінь СБУ у п’яти областях: Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій.

Читайте також: Зеленський змінив членів конкурсної комісії з вибору директора ДБР

Крім того, Зеленський звільнив Олександра Шмітька з посади начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

22 травня Президент призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-