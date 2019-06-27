Президент призначив голову Антитерористичного центру

“Призначити Баранецького Руслана Федоровича першим заступником Голови Служби безпеки України”, - ідеться в указі №462/2019.

Водночас президент призначив Руслана Баранецького іншим указом №463/2019 керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Раніше глава держави звільнив заступників голови Служби безпеки України Олега Фролова та Владислава Косинського, а також начальників управлінь СБУ у п’яти областях: Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій.

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Крім того, Зеленський звільнив Олександра Шмітька з посади начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

22 травня Президент призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.