Зеленський змінив членів конкурсної комісії з вибору директора ДБР

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань таких осіб.

Відповідний указ №457/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Визначити для включення до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань таких осіб”, - ідеться в документі.

Цим указом президент увів до складу комісії з відбору кандидатів на посаду директора ДБР провідного наукового співробітника відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН Оксану Квашу, завідувача відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М.Корецького Олександра Костенка та начальника відділу підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури та викладання професійної етики Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України Віктора Кошинця.

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Водночас глава держави увільнив від виконання обов'язків членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР Романа Майданика, Віктора Самохвалова, Тетяну Сліпачук.