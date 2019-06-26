ДРБ розслідує вісім справ щодо Порошенка та інших високопосадовців

ДРБ розслідує вісім справ щодо Порошенка та інших високопосадовців

Укрінформ
Державне бюро розслідувань розслідує 8 кримінальних проваджень відносно можливих злочинів високопосадовців.
Про це заявив директор ДБР Роман Труба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми розслідуємо кримінальні провадження щодо можливих зловживань, перевищень службового становища та інших протиправних дій високопосадовцями, в тому числі експрезидентом України. На даний час таких проваджень у нас є вісім”, - сказав Труба.

Водночас він зазначив, що не варто розцінювати провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка як метод тиску. “Про яке політичне переслідування ми можемо говорити, якщо оперативно-розшукові заходи проводяться протягом року”, - заявив він.

Як повідомлялося, колишній заступник глави Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрій Портнов раніше подав низку заяв до Державного бюро розслідувань про нібито "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка.

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Раніше у Бюро повідомляли про п'ять відкритих кримінальних проваджень щодо Порошенка.

Водночас адвокат Порошенка 25 червня повідомив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження, у рамках якого мають дати правову оцінку заявам Портнова, які він подав до ДБР про нібито скоєння злочинів п'ятим президентом України.

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