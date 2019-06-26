ДРБ розслідує вісім справ щодо Порошенка та інших високопосадовців

“Ми розслідуємо кримінальні провадження щодо можливих зловживань, перевищень службового становища та інших протиправних дій високопосадовцями, в тому числі експрезидентом України. На даний час таких проваджень у нас є вісім”, - сказав Труба.

Водночас він зазначив, що не варто розцінювати провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка як метод тиску. “Про яке політичне переслідування ми можемо говорити, якщо оперативно-розшукові заходи проводяться протягом року”, - заявив він.

Як повідомлялося, колишній заступник глави Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрій Портнов раніше подав низку заяв до Державного бюро розслідувань про нібито "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка.

Раніше у Бюро повідомляли про п'ять відкритих кримінальних проваджень щодо Порошенка.

Водночас адвокат Порошенка 25 червня повідомив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження, у рамках якого мають дати правову оцінку заявам Портнова, які він подав до ДБР про нібито скоєння злочинів п'ятим президентом України.