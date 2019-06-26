Не лише Бірюков: ДБР проводить 40 обшуків через закупівлі для Міноборони

“На цей час час слідчі разом з оперативними працівниками проводять сорок обшуків. Деякі обшуки іще тривають. Ми виявили і вилучили 11 тисяч бронежилетів. Вилучається документація, яка була укладена для постачання бронежилетів та іншого майна”, - сказав він.

Труба розповів, що слідчі відомства протягом двох місяців розслідують кримінальну справу за фактом закупівлі непридатного до використання речового майна для Збройних сил — бронежилетів, наметів, одягу — за завищеними цінами.

“За нашою інформацією, три з п’яти бронежилетів прострілюються. Закуплено сто тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами. Лише вартість одного елементу одягу завищена на суму близько 10 млн грн. Було закуплено намети, які непридатні для використання, і перелік таких незадовільних речей, закуплених для ЗСУ, досить великий”, - зазначив він.

За версією слідства, до злочинної групи, яка організувала закупівлю непридатного речового майна для потреб ЗСУ, входять один з керівників Міністерства оборони, а також керівництво департаментів та управлінь цього відомства.

“Ці особи діяли у групі з іншими службовцями приватного сектору, а також дослідницьких закладів. Вони попередньо знали, що речове майно не відповідає технічним вимогам, проте допустили його до постачання та прийняття до ЗСУ”, - резюмував Труба.

Точна сума збитків, додав він, стане відомою після проведення усіх необхідних експертиз.

Як повідомлялося, раніше партія “Європейська солідарність” заявила про проведення обшуків у волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, який був радником п'ятого президента України Петра Порошенка.