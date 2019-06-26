Бірюков каже, що в нього “злата-срібла” під час обшуків не знайшли

Санкцію на обшуки відомого волонтера Юрія Бірюкова, ексрадника п'ятого президента України Петра Порошенка, дав Бориспільський міськрайонний суд Київської області.

Про це повідомив у коментарях на своїй сторінці Facebook сам активіст.

Відповідаючи на питання хто дав санкцію на обшук, він відповів: “Бориспільський якийсь там суд”.

Також Бірюков написав: “Вони дуже сподівалися знайти злата-срібла, тонни грошей, колекції раритетних автомобілів ... Скажу чесно - і я б таке хотів знайти. Але на жаль...”

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Як повідомляв Укрінформ, у волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, який був радником п'ятого президента України Петра Порошенка, проходять обшуки.

"Європейська солідарність" від якої Бірюков йде до парламенту, розцінює обшуки як частину реваншу, спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав ЗСУ протистояти путінській агресії.

За інформацією джерел Укрінформу, сьогодні о 16.00 директор Державного бюро розслідувань Роман Труба пояснить проведення обшуків у Юрія Бірюкова під час брифінгу.