Директор ДБР розповість на брифінгу про обшуки у Бірюкова

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба пояснить проведення обшуків у Юрія Бірюкова, ексрадника п'ятого Президента, під час брифінгу.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу речник відомства Анжеліка Іванова.

“Роман Труба розповість про це під час брифінгу о 16 годині”, - сказада вона, відповідаючи на запитання, чи проводять працівники відомства обшук у Бірюкова.

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Раніше партія “Європейська солідарність” повідомила про проведення обшуків у волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, який був радником п'ятого президента України Петра Порошенка.