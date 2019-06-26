До ексрадника Порошенка Бірюкова прийшли з обшуками

У волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, який був радником п'ятого президента України Петра Порошенка, проходять обшуки.

Про це повідомляє у середу партія "Європейська солідарність".

"Обшуки у кандидата в народні депутати від "Європейської солідарності", відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, які розпочалися сьогодні за відверто невмотивованим рішенням суду, партія "Європейська солідарність" вважає цинічним політичним тиском і неприховуваним переслідуванням з політичних мотивів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у політсилі, за останній місяць "реваншисти за мовчазної згоди нової влади стрімкими темпами намагаються відвоювати втрачені позиції". "Через суди масово скасовуються попередні рішення команди Петра Порошенка. А слідчі органи у найкритичніший політичний момент, у розпал передвиборчої кампанії, через надумані підстави атакують саме тих, хто найбільше зробив для армії, хто допоміг зупинити орду Путіна у 2014 році", - наголосили у партії.

Там підкреслили, що Бірюков – один із перших волонтерів, який із перших днів російської агресії допомагав Збройним силам України. Його організація "Крила Фенікса" врятувала життя сотням українських військових, забезпечуючи їх бронежилетами та касками.

"Він ніколи не був матеріально-відповідальним посадовцем, але його дії зупинили корупційні схеми і суттєво покращили забезпечення армії, що стала на захист країни. І зараз Юрія Бірюкова намагаються безпідставно звинуватити у зворотному. Ті, хто були учасниками тих подій, а не ховалися в тилу, знають, що саме волонтери забезпечували захистом добровольців і Збройні сили України. Бо армія на той час була практично знищена посадовцями Віктора Януковича, які зараз переховуються у Москві", - зауважили у політсилі.

Зазначається також, що "Європейська солідарність" розцінює обшуки у Бірюкова як частину реваншу, як спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав ЗСУ протистояти путінській агресії.

"І хто може гарантувати, що після того, як розправляться з волонтерами, не почнуть судити тих, хто зі зброєю захищав Україну від путінської Росії? Тому ми категорично заявляємо, що не допустимо ревізії здобутків Революції Гідності і не дозволимо розвернути країну до минулого! Реванш не пройде!" - заявили у "Європейській солідарності".