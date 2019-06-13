Партія Порошенка оприлюднила першу 50-ку кандидатів: третина - жінки

Партія “Європейська солідарність” назвала першу півсотню свого виборчого списку на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Список оприлюднила на брифінгу українська співачка і телеведуча, активний громадський діяч Софія Федина, яка сама є в першій десятці кандидатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Отже, перша п’ятдесятка списку партії “Європейська солідарність”: Порошенко Петро, Парубій Андрій, Геращенко Ірина, Забродський Михайло, Федина Софія, Джемілєв Мустафа, Зінкевич Яна, Чийгоз Ахтем, Синютка Олег, Климпуш-Цинцадзе Іванна”, - перелічила Федина першу десятку.

За нею у списку: Герасимов Артур, Кубів Степан, Фріз Ірина, Южаніна Ніна, Луценко Ірина, Сюмар Вікторія, Ар’єв Володимир, Павленко Ростислав, Величкович Микола, Алексеєв Сергій, Князевич Руслан, Саврасов Максим, Іонова Марія, Бойко Наталія, В’ятрович Володимир, Никоряк Ірина, Чорновол Тетяна, П’ятигорець Денис, Левус Андрій, Баласинович Наталія, Карпов Андрій, Бірюков Юрій, Таран Сергій, Черненко Олександр, Андреєв Андрій, Габібулаєва Дінара, Петров Олексій, Кириленко В’ячеслав, Розенко Павло, Соляр Володимир, Артюшенко Ігор, Талпа Михайло, Погребицький Олександр, Висоцький Сергій, Бригинець Олександр, Урсуленко Олена, Смолій Андрій, Болдирев Олег, Лапін Ігор, Обертинська Людмила.

Водночас Федина зауважила, що близько половини людей, які є в цьому списку, ніколи не були у Верховній Раді.

“Нові обличчя для політикуму, але водночас ці люди своєю працею вже добре відомі у своїх середовищах і багато років поспіль працюють для українського народу, для Української держави”, - сказала вона.

Також Федина зазначила, що “Європейська солідарність” активно втілює практику європейських сил - присутність жінок у прохідній частині списку більша ніж 30%.