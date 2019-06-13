Саакашвілі пояснив, чому від його партії не буде самовисуванців

Політична партій «Рух нових сил» провела з’їзд 10 червня, що передбачено законом, а тому всі кандидати у народні депутати висуватимуться на позачергові парламентські вибори у списку політичної сили.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі.

«Так, ми провели з’їзд 10 червня. Ми представляли список сьогодні, тому що вчора і позавчора ми займалися проблемами розблокування рахунку і всіх інших речей. Тобто, всі наші кандидати йдуть від партії, а не як самовисуванці», - зазначив Саакашвілі.

Читайте також: Саакашвілі назвав кандидатів до Ради від своєї партії

Як повідомляв Укрінформ, лідер партії “Рух нових сил”, екс-президент Грузії Михеіл Саакашвілі у четвер представив кандидатів у депутати до Верховної Ради від своєї політичної сили.

Як відомо, згідно із затвердженим ЦВК Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня, термін висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями закінчився 10 червня.

Висування кандидатів у депутати шляхом самовисування триватиме до 20 червня.