Саакашвілі пояснив, чому від його партії не буде самовисуванців
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі.
«Так, ми провели з’їзд 10 червня. Ми представляли список сьогодні, тому що вчора і позавчора ми займалися проблемами розблокування рахунку і всіх інших речей. Тобто, всі наші кандидати йдуть від партії, а не як самовисуванці», - зазначив Саакашвілі.
Як повідомляв Укрінформ, лідер партії “Рух нових сил”, екс-президент Грузії Михеіл Саакашвілі у четвер представив кандидатів у депутати до Верховної Ради від своєї політичної сили.
Як відомо, згідно із затвердженим ЦВК Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня, термін висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями закінчився 10 червня.
Висування кандидатів у депутати шляхом самовисування триватиме до 20 червня.