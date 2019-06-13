Саакашвілі назвав кандидатів до Ради від своєї партії

До першої десятки списку ввійшли Міхеіл Саакашвілі, Давид Сакварелідзе, Олесь Доній, Наталія Жукова, Володимир Лановий, Олена Терещенко, Дмитро Булах, Ганна Соломатіна, Олег Михайлик і Ігор Черняк.

Загалом "Рух нових сил" оприлюднив список зі ста претендентів.

Водночас Саакашвілі, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про те як, він збирається вирішувати питання з законодавчою вимогою до кандидата щодо необхідності 5-річного терміну проживання в Україні, заявив: якщо Центральна виборча комісія відмовиться реєструвати його кандидатом у народні депутати, не виключено, що він подасть позов до суду.

«Є прецеденти в українському законодавстві, коли якщо людина відсутня з поважних причин, а у моєму випадку це всім зрозуміло… Президент Зеленський, і я йому дуже вдячний за це, скасував указ свого попередника і визнав тим самим, що це (видворення Саакашвілі з України - ред.) було незаконним. Якщо це було незаконним, то моя відсутність теж була незаконною. А в такому разі вона була поважна. Тобто, якщо ЦВК мене не буде реєструвати, то я сподіваюся, що суд це питання вирішить», - сказав Саакашвілі.

Якщо ж законодавчо все ж не буде передбачено умов, за яких він зможе стати народним депутатом, Саакашвілі допомагатиме своїй політичній силі.

«У будь-якому випадку це «Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі», і я буду допомагати цим людям. Я вважаю, що це мій обов’язок, щоб ці люди були в парламенті», - заявив він.

Зауважимо, прес-конференція Саакашвілі відбувається просто неба на Рибальському мосту на Подолі у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.

Як відомо, згідно із затвердженим ЦВК Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня, термін висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями закінчився 10 червня.

Висування кандидатів у депутати шляхом самовисування триватиме до 20 червня.