ВРП звільнила суддю, яка відпустила Саакашвілі з-під арешту

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Печерського районного суду міста Києва Ларису Цокол.

Про це інформують у ВРП.

“Вища рада правосуддя вирішила звільнити Обору Зоряну Богданівну з посади судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області за власним бажанням та Цокол Ларису Іванівну з посади судді Печерського районного суду міста Києва у відставку”, - ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що ВРП зупинила розгляд питання про звільнення Володимира Скорика з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва у відставку.

Як повідомлялося, суддя Лариса Цокол розглядала справу лідера "Руху правих сил" Міхеїла Саакашвілі, і 11 грудня 2017 року вона відмовила прокурорам у клопотанні взяти під цілодобовий домашній арешт Саакашвілі.

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Саакашвілі, позбавлений українського громадянства у липні 2017 року, був затриманий 5 грудня 2017 року в Києві у рамках кримінальної справи про сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності. 11 грудня 2017 року суддя Печерського районного Лариса Цокол відпустила Саакашвілі на час розслідування, не обравши йому запобіжного заходу. Натомість прокуратура просила обрати для Саакашвілі домашній арешт з носінням електронного браслета, тому оскаржила це рішення.

У лютому 2018 року екс-президент Грузії Саакашвілі був депортований з Києва до Варшави.

Президент Володимир Зеленський указом № 329/2019 повернув громадянство України екс-президенту Грузії та колишньому голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі шляхом внесення змін до указу екс-президента Петра Порошенка.

29 травня 2019 року Саакашвілі повернувся в Україну.

Рішенням Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 19 жовтня 2018 року суддю Печерського районного суду міста Києва Ларису Цокол притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

На початку червня ВРП, розглянувши скаргу судді Печерського районного суду міста Києва Лариси Цокол, ухвалила рішення від 19 жовтня 2019 року змінити, а саме — відсторонити суддю від посади на шість місяців.