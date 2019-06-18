Повага до верховенства права має бути основою діяльності ОЧЕС - посол Точицький

Повага до міжнародних правових норм, до верховенства права має бути в основі такої структури, як Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

Про це заявив посол України в Бельгії, представник України при ЄС Микола Точицький під час виступу на конференції високого рівня щодо співпраці між ЄС і ОЧЕС у вівторок у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Український дипломат, зокрема, нагадав, що у 2008 році під час міністерської зустрічі ОЧЕС у Києві члени цієї організації наголосили на необхідності залучити Євросоюз до спільних проектів. На сьогодні Євросоюз широко залучений до масштабних інфраструктурних проектів, які поєднують Захід і Схід, Європу і Азію.

«Чорноморська економіка, взаємна довіра, стабільність та заможність є можливими лише за умови поваги до верховенства права. Ви не можете розбудувати стабільність і безпеку, створити нормальну атмосферу для економічної діяльності в нашому Чорноморському регіоні без такої поваги до верховенства права. Ви не можете створювати інфраструктуру, якщо її одного дня її хтось може просто вкрасти. Я зараз говорю про анексований Крим, про окупований Донбас. Ми не можемо будувати стабільність, якщо хтось хоче приватизувати море, як це відбувається, наприклад, з Азовським морем», - наголосив посол України.

Він зауважив, що з огляду на ці обставини, попри економічну спрямованість діяльності ОЧЕС, ця організація залишатиметься платформою для обговорення верховенства права, зокрема, проблем суверенітету та територіальної цілісності країн-членів.

«Я дуже вдячний нашим колегам з Європейської ради, які вчора ухвалили резолюцію щодо розвитку співпраці з Чорноморським регіоном, де відображено питання щодо анексованого Криму. Як посол, як представник своєї держави, я прошу наполягти на тому, що Росія має поважати міжнародні закони, будь-то рішення міжнародного морського трибуналу або Міжнародного суду в Гаазі», - додав Точицький.