ОЧЕС не є платформою для вирішення політичних проблем - генсек

Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) не є платформою для вирішення політичних проблем, з якими стикаються країни регіону.

Про це у вівторок під час конференції високого рівня щодо співпраці між ОЧЕС та Євросоюзом заявив генеральний секретар ОЧЕС посол Майкл Хрістідес, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наш спільний простір стикається сьогодні із великими проблемами, таким як політична та економічна непевність, тероризм, величезна проблема біженців, напруга між державами і навіть інколи конфлікти між ними. Ця ситуація, зрозуміло, кидає тінь на діяльність нашої організації. ОЧЕС не є платформою, де двосторонні політичні проблеми можуть бути вирішені. З нашої точки зору, єдиний шлях для цього – більше діалогу та розвиток економічної співпраці. ОЧЕС - це ідеальна, де-факто єдина регіональна платформа та інструмент для досягнення цього», - зауважив Хрістідес.

За його словами, за 27 років існування ОЧЕС перетворився на найбільш представницьку регіональну організацію, яка пропонує надійну платформу для реалізації масштабних спільних проектів та для обміну кращим досвідом економічної діяльності.

«ОЧЕС - це відкрита організація, ми готові співпрацювати з будь-якою державою або з неурядовими організаціями. Особливо велике значення має наша співпраця з Європейським Союзом, який організаційно та фінансово підтримує наші проекти регіонального розвитку. Країни ОЧЕС налаштовані на подальший розвиток та поглиблення відносин з Європейським Союзом, і в цьому контексті програма Східного партнерства та діяльність ОЧЕС доповнюють одна одну», - зауважив генеральний секретар ОЧЕС.