Реальним початком зовнішньої діяльності Зеленського стануть візити до Парижа і Берліна — Клімкін

Майбутні візити президента Володимира Зеленського до Німеччини і Франції стануть реальним початком його зовнішньополітичної діяльності, оскільки на порядку денному стоятимуть дуже суттєві питання.

Про це заявив у інтерв'ю ТСН міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Я вам такою військовою термінологією скажу, Брюссельський візит – це було таке рекогностування. А от наступний візит до Парижа і до Берліна – це буде розвідка боєм. Оскільки на порядку денному буде не просто знайомство, не просто обмін ідеями, обмін позиціями, будуть дуже суттєві питання, від цього залежить наша тактика стосовно окупованого Донбасу, звільнення наших хлопців - і політичних в’язнів і військовополонених. Від цього залежить, чи Меркель і Макрон все ж таки займуть відповідну позицію щодо Ради Європи", - сказав Клімкін.

У цьому контексті він зауважив, що повернення Росії до ПАРЄ – це "чиста символіка, і нам у фактичному сенсі від цього ні холодно, ні спекотно". Водночас Клімкін акцентував, що це може бути першим кроком, коли Росія, не виконуючи своїх зобов’язань, іде вперед.

Клімкін згадав у контексті майбутніх візитів президента України до Німеччини і Франції також питання транзиту газу і будівництва "Північного потоку-2".

"Це будуть дуже серйозні візити і очікування зовсім інші будуть від Зеленського. Тому я вважаю, що рекогностування відбулося дуже добре, чудово навіть. Я знаю це від своїх європейських і натівських друзів. А от наступний тиждень – це буде реальний початок", - вважає глава МЗС.