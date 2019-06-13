Держава у смартфоні: Зеленський зібрав на Банковій експертів із е-послуг

В Адміністрації Президента України відбулося перше експертне обговорення концепції "Держава у смартфоні" за участю Володимира Зеленського.

Про це повідомляє у четвер прес-служба глави держави.

"12 червня в Адміністрації Президента України відбулося перше експертне обговорення концепції "Держава у смартфоні". У ньому взяли участь представники Коаліції електронної держави, що об’єднує 65 різних організацій та експертів у сфері ІТ", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, до обговорення також долучився глава держави.

"Я хочу швидких змін. Я вірю у ваш талант і бажання зробити Україну цифровим лідером і гарантую вам політичну волю. Маємо спільно готувати ініціативи, законопроекти та здійснювати кроки, що знімають бар’єри до цифрової економіки та електронного урядування. Запевняю, що особисто "звертатимуся" до тих державних службовців, які чинять спротив на місцях", – підкреслив Зеленський.

За словами радника глави держави Михайла Федорова, переведення державних послуг в онлайн сприятиме не лише комфорту громадян, а й зменшенню корупції.

"Наш план дуже амбітний. Наприклад, до 2024 року ми прагнемо перевести 90% всіх державних послуг в режим онлайн, втричі зменшивши кількість взаємодії громадян і бізнесу з владою та досягнувши нульового рівня корупції у цій сфері. І вже цього року українці відчують смак електронних послуг нового покоління – повністю автоматизованих та об’єднаних навколо громадянина. Але все це стане реальним лише за умови консолідації довкола спільного плану дій усіх експертів, талановитого українського ІТ-бізнесу, всіх гілок влади та політичної волі на найвищому рівні", – зазначив Федоров.

Під час зустрічі представники Коаліції надали Президенту свої рекомендації та обговорили пріоритетні проекти цифровізації. Ключові пропозиції стосувалися розвитку інструментів електронної держави та демократії, цифрових інфраструктур, цифрової ідентифікації, кібербезпеки, наведення ладу у державних реєстрах, електронного народовладдя (електронних соціологічних опитувань і навіть виборів). Також ішлося про важливість створення можливостей для українських технологічних стартапів. Всі ці завдання будуть включені до єдиного плану дій.

Президент запевнив, що такі зустрічі будуть регулярними.

Наступного тижня запланована серія обговорень концепції «Держава у смартфоні» за участю міжнародних донорів, представників бізнесу тощо. Потому документ буде оприлюднений у форматі плану конкретних дій та очікуваних цілей.

Фото: Микола Лазаренко