Держава у смартфоні: Україна вивчить досвід Естонії

Україна та Естонія домовилися про поглиблення співпраці з метою для реалізації концепції глави Української держави Володимира Зеленського "Держава у смартфоні".

Такої домовленості досягнуто за результатами візиту української делегації на чолі з радником Президента України Михайлом Федоровим в Естонії, повідомляється на сайті глави держави.

"10-11 червня українська делегація на чолі з радником Президента України Михайлом Федоровим перебувала в Естонії. Головною метою робочого візиту було отримання професійної оцінки концепції "Держава у смартфоні" та залучення якісної експертизи у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Федоров, саме Естонія першою у світі запровадила електронну взаємодію реєстрів та ID-картки, провела електронні вибори та досягла показника онлайн-послуг у 99%, надала можливість "електронного громадянства".

"Досвід цієї країни справді вражає. Наша мета – застосувати найбільш сучасні та інноваційні технології й підходи для впровадження концепції "Держава у смартфоні", щоб зробити стрімкий стрибок, пропустивши кілька еволюційних етапів, де це можливо", - підкреслив він.

За даними прес-служби, у рамках дводенного візиту українська делегація провела понад 10 зустрічей, зокрема з СІО (головним менеджером з інформатизації) Естонії, державним секретарем Кабінету міністрів, представниками Єврокомісії, Міністерства закордонних справ, Агентства інформаційних систем, Центру реєстрів, Академії е-урядування Естонії тощо.

"Головне, що ми отримали дуже позитивний зворотний зв’язок щодо наших планів від естонських експертів, а також домовилися про конкретну підтримку щодо проведення аудиту реєстрів, розвитку системи "Трембіта", сучасної електронної ідентифікації SmartID та запровадження e-Residency. На кожній зустрічі ми відчували абсолютну відкритість та бажання допомогти Україні. Це дуже надихає", – додав радник глави держави.

Зі свого боку перший заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб зазначив, що активний розвиток системи електронної взаємодії "Трембіта", яка запрацювала в Україні наприкінці травня, має призвести до повного реінжинірингу всіх неефективних, забюрократизованих та корупційних процесів у державі. В Естонії на базі аналога "Трембіти" – X-Road побудовано 2 тис. 691 е-взаємодію. "Коли в Україні буде принаймні 100 таких взаємодій – кожен громадянин уже відчує, що послуги стали більш простими та зручними, а держава – прозорою та ефективною", - сказав Вискуб.

Як зазначили також у прес-службі, що вже цього тижня розпочнуться експертні обговорення концепції "Держава у смартфоні", після чого документ буде оприлюднено – з детальним планом дій на 2019 рік та стратегічними цілями до 2024 року.

Фото: president.gov.ua