Українські політики запросять Могеріні відвідати Донбас

Українські політики направлять лист високому представнику ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріці Могеріні з проханням у рамках візиту до Києва відвідати Донбас, а також зустрітися із родинами українських заручників.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час презентації платформи "Безпека. Жінки. Мир" в Укрінформі, передає кореспондент агентства.

"Сьогодні ми направимо такого листа з проханням під час візиту до України відвідати не тільки Київ, а й Донбас — це є надзвичайно важливим для того, щоб європейські лідери Європейської комісії бачили на власні очі, що там відбувається. А також ми звернемося із закликом: якщо до 8 липня Російська Федерація не зробить жодних рухів щодо звільнення українських військовополонених на вимогу рішення Трибуналу морського, не будуть звільнені українські заручники та політв'язні, то ми будемо апелювати до пані Могеріні зустрітися з їхніми родинами", - зазначила Геращенко.

За її словами, такий лист буде направлений від імені першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, міністра у справах ветеранів України Ірини Фріз та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Марії Іонової.

Геращенко нагадала, що високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні має приїхати 8 липня на Саміт Україна-ЄС.