Україна у травні збільшила експорт електроенергії у 2,8 раза - ExPrо

У травні, як порівняти з квітнем, Україна зменшила імпорт електроенергії на 29%, до 398 тис. МВт-год., експорт зріс у 2,8 раза - до 94 тис. МВт-год.

Як передає Укрінформ, про це повідомила консалтингова компанія ExPro.

"У травні 2026 року Україна збільшила експорт електроенергії у 2,8 раза порівняно з квітнем - до 94 тис. МВт-год.", - йдеться у повідомленні.

Джерело: ExPro Electricity

При цьому за румунським напрямком обсяги експорту зросли у понад 5 разів, до 16,2 тис. МВт-год. Найбільшу частку в експорті електрики традиційно займає Угорщина - 64%.

Загалом з початку 2026 року Україна експортувала 157,5 тис. МВт-год. електроенергії, але у січні та лютому експорт не відбувався.

Імпорт електроенергії у травні скоротився на 29%, до 398 тис. МВт-год. Постачання зменшилися за всіма напрямками, окрім Словаччини. Найбільший обсяг імпорту також припав на угорський напрямок - 52%.

Джерело: ExPro Electricity

Як повідомлялося, у квітні Україна зменшила імпорт електроенергії на 40%, до 558,2 тис. МВт-год., експорт зріс на 10%, до 33 тис. МВт-год.