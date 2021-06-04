При Мінцифри створять робочу групу для реформи ІТ-освіти – Федоров

При Міністерстві цифрової трансформації буде створена робоча група, яка працюватиме над реформою ІТ-освіти в України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час пресконференції 4 червня.

"Сьогодні мною буде підписано наказ про офіційне створення робочої групи, яка буде займатися реформою ІТ-освіти. Ціль групи – в найближчі місяці напрацювати законопроєкти і рішення, які потрібно прийняти для того, щоб і в ІТ-реформі і в освіті відбулись зміни, які дозволять нам розвивати ринок праці в ІТ", - сказав Федоров.

Він зазначив, що Мінцифри вже багато зробило для реформи ІТ-освіти в Україні, зокрема, завдяки співпраці з Міністерством освіти і науки в Україні на 32% збільшено кількість бюджетних місць для ІТ-спеціальностей у вищих навчальних закладах.

Федоров додав, що у міністерстві вже працюють над законопроєктами, які дозволять запровадити дуальну освіту для того, щоб люди могли навчатись та одночасно працювати. Також розглядається можливість залучення механізмів партнерства приватних компаній з освітніми закладами.

"Ми плануємо до кінця літа напрацювати дорожню карту з необхідними постановами та законопроєктами", - сказав віцепрем'єр.

Він наголосив, що питання ІТ-освіти в Україні потрібно вирішувати найближчим часом, адже, за неофіційними даними, в Україні наразі налічується від 50 тис. вакансій в ІТ-сфері.

За словами Федорова, у Мінцифри також планують працювати над розвитком неформальної освіти та перекваліфікацією спеціалістів. Зокрема, найближчим часом на базі Київського міського центру зайнятості запрацюють спеціальні курси, на яких навчатимуть ІТ-спеціальностям.

"Ми хочемо створити систему, яка сприятиме тому, що в країні стане більше: спеціалізованих кафедр у вищих навчальних закладах, курсів, центрів неформальної ІТ-освіти. Плануємо запровадити такий комплексний підхід", - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації має на меті до 2024 року збільшити в Україні кількість ІТ-спеціалістів до 500 тис. За словами Федорова наразі в Україні працюють 220-230 тис. ІТ-спеціалістів.

Збільшення кількості фахівців, які працюють у вітчизняній сфері інформаційно-комунікаційних технологій є одним із завдань Національної економічної стратегії до 2030 року. Сприяти зростанню кількості ІТ-спеціалістів в уряді планують шляхом збільшення підготовки фахівців у закладах освіти.