Дія City покращує бренд України у світі - Федоров

Запровадження спеціального правового та податкового режиму для ІТ-компаній Дія City позитивно впливає на бренд України у світі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час пресконференції 4 червня.

"Взагалі проєкт Дія City дуже позитивно впливає на бренд нашої країни в світі. Буквально щомісяця в нашій країні відкриваються R&D-офіси (дослідницькі центри - ред.) світових компаній. І є певне зростання уваги до України", - заявив Федоров.

Він зазначив, що після прийняття законопроєктів «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (№4303) та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" (№5376 ) увага світової спільноти до нашої країни буде тільки зростати.

Заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков розповів, що Дія City також сприятиме зростанню інвестицій в українську економіку.

За його словами, у межах проєкту діятимуть спеціальні податкові "знижки" для компаній, які інвестуватимуть у високотехнологічні стартапи, а підприємці будуть звільнені від сплати податків після продажу своїх часток у компаніях за умови, що вони існують більше року. Крім цього, в Дія City не потрібно буде сплачувати податки за виведений капітал з компаній, які створені в рамках проєкту і існують більше двох років, за умови, що дивіденди виводяться не частіше ніж раз на два роки.

"Це ми вважаємо дуже привабливими умовами для того, щоб компанії приходили з усього світу", - сказав Борняков.

Заступник голови Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації Єгор Чернєв зауважив, що завдяки податковим умовам, які пропонуються в Дія City, компаніям з іноземним капіталом буде вигідно відкривати в Україні свої представництва та офіси.

Як повідомляв Укрінформ, Мінцифри на початку червня 2020 року анонсувало старт проєкту Дія City - першої в світі віртуальної бізнес-країни. Мета проєкту - створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу. Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 15 квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який передбачає створення спеціального правового режиму для ІТ-галузі – Дія City.

Законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" (№5376), який вводить спеціальний режим оподаткування для резидентів Дія City, парламент підтримав у першому читанні на засіданні 2 червня.