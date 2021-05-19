Основною метою Дія City є створення сприятливих умов для бізнесу - Мінцифри

Основна мета запровадження спеціального податкового режиму Дія City - створити максимально комфортні умови для бізнесу в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Цифровізація".

«Основне завдання Дія City — створити в нашій країні такі умови для бізнесу, в яких він почуватиметься максимально комфортно, швидко розвиватиметься та зможе реалізувати весь потенціал», — зазначив Борняков.

У межах проєкту діятиме прозорий правовий режим зі сприятливою податковою системою, яка зберігатиме для IT-компаній податкове навантаження на рівні спрощеної системи (додається лише 1,5 % воєнного збору).

Окрім цього, запроваджується нова форма взаємодії компаній та спеціалістів — гіг-контракти. Це дасть змогу IT-компаніям будувати прозору корпоративну структуру та забезпечити фахівців соціальними гарантіями.

У Дія City діятимуть інструменти захисту прав на інтелектуальну власність, які використовуються у світовій практиці, а також додаткові механізми правового захисту від неправомірних дій силовиків.

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Це також сприятливий режим для залучення іноземних інвестицій. Для цього в українське правове поле інтегруються окремі елементи англійського права, що дадуть компаніям гнучкі інструменти для залучення фінансування та спростять доступ до венчурного капіталу. Іноземні інвестори отримають умови для вигідного та безпечного інвестування в українські компанії.

Як повідомлялося, 15 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який передбачає створення спеціального правового режиму для ІТ-галузі – Дія City.

Законопроєкт спрямований на стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, залучення інвестицій, розбудови цифрової інфраструктури та залучення талановитих працівників.

За словами віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Дія City стимулюватиме зростання ІТ-галузі на 40-50% щороку та за кілька років забезпечить зростання її доходів з 6 до 16 млрд доларів.

Вже у 2021 році завдяки запровадженню стимулюючих заходів, передбачених законопроєктом, очікується створення близько 80 тис. нових робочих місць; до 2025 року очікується зростання ринку креативної індустрії до 11,8 млрд дол. (в 2019 році він становив 6,2 млрд дол.).