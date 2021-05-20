Укрзалізниця має борги у сотні мільйонів доларів – Президент

АТ «Укрзалізниця» має борги по кредитах у розмірі сотень мільйонів доларів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві.

«Укрзалізниця має кредитну заборгованість сотні мільйоні доларів. Вони брали кредити, до мене, слава Богу, при мені цього не було. Вони брали кредити 100, 200, 300 мільйонів доларів під 10-12%», - зазначив Зеленський.

Він додав, що на цьому заробляли компанії-прокладки та керівництво Укрзалізниці. «Схема дуже проста, яка працювала. Одна з причин банкрутства Укрзалізниці це те, що накопичено кредити з дуже високою ставкою», - зауважив Президент.

За словами Зеленського, проблеми Укрзалізниці триватимуть доти, доки її очільник не почне змінювати керівництво усіх ланок: від найнижчої до найвищої.

«Я вважаю, що це стратегічне підприємство, але треба думати, як мати там партнерство з реальними, приватними інвесторами. Без них буде складно, тому що це підприємство банкрут вже багато років. І тільки силою та посадками ви можете навести там порядок», - наголосив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик заявляв, що компанія врегульовує ситуацію з арештом рахунків за борги, і деякі рахунки вже розблоковані.

За словами Юрика, арешт певних коштів на рахунках відбувся в рамках спроби стягнути борг, який запозичався УЗ у 2011-12 роках в російського Промінвестбанку. Він також зазначив, що компанія з усією відповідальністю ставиться до своїх боргових зобов‘язань і всі взяті боргові зобов‘язання виконує повною мірою.

Фото: ОП